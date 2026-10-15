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VIDEO: एसीपी के गले लगकर रोईं बुजुर्ग महिला, वृद्धाश्रम से सामने आई ऐसी वीडियो; जो अपको भी कर देगा भावुक

Dhirendra Singh

Updated Thu, 15 Oct 2026 08:14 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 08:14 AM IST







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आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने निराश्रित महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां साझा कीं। रामलाल वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला एसीपी बजरंग प्रसाद के गले लगकर रोने लगीं। इस भावुक पल ने पुलिस और आमजन के बीच संवेदना और अपनत्व के रिश्ते को सामने ला दिया। ... और पढ़ें

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