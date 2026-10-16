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VIDEO: कैसा होगा शिवाजी म्यूजियम? सनातन का वैभव और शौर्य की ऐसी गाथा; देखें वीडियो

Dhirendra Singh

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:30 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:30 PM IST







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ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर को पहुंचेंगे। यह म्यूजियम अंदर से कैसा दिखेगा, इसका प्रजेंटेशन अधिकारी देंगे। म्यूजियम में सनातन का वैभव और छत्रपति शिवाजी का आगरा किले में मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने दिखाया गया शौर्य नजर आएगा। ... और पढ़ें

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