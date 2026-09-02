{"_id":"6a982d945eeb09a99c06725a","slug":"video-bulldozer-razes-dilapidated-school-building-education-department-conducting-drive-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जर्जर विद्यालय भवन पर चला बुल्डोजर, शिक्षा विभाग चला रहा अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बाह में बेसिक शिक्षा विभाग छात्र सुरक्षा के मद्देनजर जर्जर परिषदीय स्कूलों के ध्वस्तीकरण का अभियान चला रहा है। अभियान के तहत बुधवार को बाह विकास खंड के प्रतापपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन पर बुल्डोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया। जर्जर विद्यालय भवन पढ़ने वाले बच्चों की जान के लिए खतरा पैदा हो गया था। दीवारें दरक गई थी, छत टपकने लगी थी। विभाग ने भवन को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया था। स्थानीय लोगों ने छात्र सुरक्षा हित में हुई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का स्वागत किया है। बच्चों के पढ़ने के लिए मजबूत भवन के निर्माण की मांग उठाई है। जर्जर भवन की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते थे। जिससे नौनिहालों के भविष्य की पाठशाला सुगम और सुरक्षित हो सके।

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