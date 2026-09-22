VIDEO: बंद घर पर ईंट, पत्थर फेंके, दरबाजा तोड़ने का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।

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बाह। पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में कचौरा रोड जैतपुर के हरदयाल ने कहा है कि वह अपने पुत्र के पास अपने उपचार के लिए गया था। घर बंद था, बगल में भाई महेश का मकान है। 18 सितंबर रात 11.30 से 11.45 बजे के बीच अज्ञात लोग आए और घर के बाहर लगे सीसीटीवी तोड़ दिए। मुख्य दरबाजे पर लातें मारी, ईंट से दरबाजा तोड़ने का प्रयास किया। डायल किए जाने पर 112 पुलिस मौके पर आई थी। 20 सितंबर को 10.45 बजे बंद घर पर ईंट, पत्थर फेंके। मौके पर आई पुलिस ने जांच की। एसओ जैतपुर ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है।

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