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VIDEO: एसएन और जिला अस्पताल में दवाओं का टोटा, मरीजों की जेब पर पड़ रहा बोझ; बाजार से खरीद रहे दवाएं
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में दवाइयों की कमी है। दोनों जगह रोजाना साढ़े चार हजार से अधिक मरीज आते हैं। यहां पर दंत रोग, त्वचा रोग, पेट रोग, ईएनटी रोग की दवाओं का टोटा है। अधूरी दवाएं मिलने पर इनको खरीदना पड़ रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता का कहना है अधिकांश दवाएं उपलब्ध हैं, बाकी दवाएं दो-तीन दिन में आ जाएंगी। जिला अस्पताल प्रमुख अधीक्षिका डॉ. सुनीता राठौर का कहना है कि कुछ दवाओं की कमी है इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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