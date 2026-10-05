{"_id":"6ac37c53d19dc6551f005c68","slug":"video-3150-patients-examined-at-health-camp-240-girls-and-women-get-cervical-cancer-vaccine-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 3150 मरीजों की हुई जांच, 240 को लगी एंटी सर्वाइकल वैक्सीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा अग्रसेन सेवा समिति और श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट की ओर से लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में लगे शिविर में मरीजों की भीड़ उमड़ी। 3,150 मरीजों को इलाज मिला। 240 बालिकाओं और महिलाओं को एंटी सर्वाइकल वैक्सीन लगाई गईं। दवाएं और जांचें भी निशुल्क हुईं।

... और पढ़ें