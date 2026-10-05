आगरा से बड़ी खबर: झाड़ियों में मिला एक्सपायरी दवाओं का जखीरा, धनौली कनेक्शन की आशंका; जांच में जुटी टीम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 12:29 PM IST
सार
आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में काशीराम आवास के खंडहर और झाड़ियों से पुलिस ने एक्सपायरी दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद किया है। दवाएं जब्त कर ली गई हैं और औषधि विभाग की टीम जांच करेगी। धनौली में हाल में पकड़ी गई दवाओं से तार जुड़े होने की आशंका है।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के हाथरस मार्ग स्थित काशीराम आवास के खंडहर और झाड़ियों में पुलिस ने एक्सपायरी दवाओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने दवाओं को जब्त कर लिया है और औषधि विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंचेगी। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले के तार हाल ही में धनौली में जब्त की गई दवाओं और टेढ़ी बगिया में खाली मिले गोदाम से जुड़े हो सकते हैं।
यह घटना आगरा में नकली और संदिग्ध दवाओं के कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सामने आई है। इससे पहले भी कई मौकों पर शहर में बड़ी मात्रा में नकली और एक्सपायरी दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। औषधि विभाग की लखनऊ मुख्यालय की टीम ने भी फव्वारा स्थित कई मेडिकल फर्मों पर छापा मारा था, जहां से सरकारी और संदिग्ध दवाएं बरामद हुई थीं। इस मामले में तीन मेडिकल स्टोर को सीज भी किया गया था।
जांच के दौरान दवाओं की खरीद-बिक्री के बिलों में गड़बड़ी पाई गई है। कई मामलों में नकली और सरकारी सप्लाई की दवाएं भी बरामद हुई हैं। इन दवाओं के नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। बीते साल अगस्त में भी एसटीएफ और औषधि विभाग ने मिलकर पांच गोदामों से करीब 71 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की थीं। इस मामले में यूनिस, वारिस, विक्की कुमार, सुभाष कुमार, हिमांशु अग्रवाल और फरहान के खिलाफ बीएनएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह घटना आगरा में नकली और संदिग्ध दवाओं के कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सामने आई है। इससे पहले भी कई मौकों पर शहर में बड़ी मात्रा में नकली और एक्सपायरी दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। औषधि विभाग की लखनऊ मुख्यालय की टीम ने भी फव्वारा स्थित कई मेडिकल फर्मों पर छापा मारा था, जहां से सरकारी और संदिग्ध दवाएं बरामद हुई थीं। इस मामले में तीन मेडिकल स्टोर को सीज भी किया गया था।
विज्ञापन
जांच के दौरान दवाओं की खरीद-बिक्री के बिलों में गड़बड़ी पाई गई है। कई मामलों में नकली और सरकारी सप्लाई की दवाएं भी बरामद हुई हैं। इन दवाओं के नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। बीते साल अगस्त में भी एसटीएफ और औषधि विभाग ने मिलकर पांच गोदामों से करीब 71 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की थीं। इस मामले में यूनिस, वारिस, विक्की कुमार, सुभाष कुमार, हिमांशु अग्रवाल और फरहान के खिलाफ बीएनएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन