{"_id":"6acc55906e908eceda0de0b7","slug":"video-shimla-weather-clear-sunshine-after-rain-ridge-ground-activity-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजधानी शिमला में खिली धूप, बारिश के बाद मौसम साफ; रिज मैदान पर बढ़ी चहल-पहल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार सुबह मौसम साफ हो गया। सुबह से ही धूप खिलने के कारण लोगों को ठंडक से राहत मिली। मौसम में आए बदलाव के बीच शहर में चहल-पहल भी बढ़ने लगी। सोमवार सुबह रिज मैदान पर लोगों की आवाजाही देखने को मिली। स्थानीय लोगों के साथ यहां घूमने पहुंचे लोगों ने साफ मौसम और खिली धूप का आनंद लिया। बारिश के बाद मौसम खुलने से शहर का माहौल खुशनुमा नजर आया। राजधानी में मौसम साफ रहने से सुबह के समय खुले स्थानों पर लोगों की गतिविधियां बढ़ीं। रिज मैदान पर सुबह से ही रौनक देखने को मिली।

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