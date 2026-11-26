{"_id":"6b07f25a9e849ca09d01e324","slug":"himachal-weather-forecast-dense-fog-alert-no-rain-snow-december-2-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल मौसम ताजा अपडेट: एक सप्ताह नहीं बरसेंगे बादल, 30 नवंबर तक इन जिलों में कोहरे को लेकर चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 30 नवंबर तक निचले पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में देर रात और सुबह घना कोहरा छा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 26 नवंबर को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 2 दिसंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक देर रात और सुबह के समय घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने 26 से 30 नवंबर तक कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके बाद 1 और 2 दिसंबर को प्रदेश के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है। विज्ञापन

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मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में कोहरे का असर

मौसम विभाग के जिला स्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय और आसपास के क्षेत्रों में 26 से 30 नवंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर, टीहरा और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा रह सकता है। वहीं, मंडी जिले की बल्ह घाटी के अलग-अलग इलाकों में भी इन पांच दिनों के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए इस अवधि में जिला स्तर पर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

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ताबो में माइनस 4.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार 26 नवंबर को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर बना हुआ है। बुलेटिन के मुताबिक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस 4 से 6 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 11 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं, बीते दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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सात दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।