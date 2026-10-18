{"_id":"6ad4996e75939ef3c500bf46","slug":"video-shimla-sunny-weather-himachal-forecast-24-october-2026-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में खिली धूप, 24 अक्तूबर तक कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम? विभाग ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज धूप खिली हुई है। वहीं, प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले कई दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार, 24 अक्तूबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 18 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12:15 बजे जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक, प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 18 से 24 अक्तूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से 2 डिग्री नीचे से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 7 से 18 डिग्री और मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 12 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई। कुकुमसेरी में 4.8 मिलीमीटर, निचार में 2.3 मिलीमीटर, जोत में 1.2 मिलीमीटर और सराहन में 1.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि, आने वाले दिनों के पूर्वानुमान में प्रदेश में व्यापक बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी तालिका के अनुसार, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए भी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिलहाल, शिमला में खिली धूप और प्रदेश में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान आने वाले दिनों में साफ मौसम की संभावना की ओर संकेत करता है। हालांकि, मौसम की स्थिति में बदलाव होने पर विभाग के नए बुलेटिन पर नजर रखना जरूरी है।

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