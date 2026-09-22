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शिमला में करोड़ों की चोरी का खुलासा, नौकरानी बनकर घर में पहुंची महिला; चार आरोपी गिरफ्तार
शिमला में करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कालीबाड़ी के समीप रेनू बालजीज के घर में हुई चोरी की वारदात की जांच करते हुए जिला पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं।
एएसपी शिमला मेहर पंवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है।
पुलिस जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने घर में काम करने के लिए ऑनलाइन नौकरानी की तलाश की थी। इसी दौरान उनके पास व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क किया गया। इसके बाद एक महिला नौकरानी के रूप में उनके घर पहुंची।
आरोप है कि 7 सितंबर को महिला ने घर की मालकिन और वहां काम करने वाली दूसरी नौकरानी को बेहोशी की दवा खिला दी। दोनों के बेहोश होने के बाद आरोपी घर से करोड़ों रुपये के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए।
वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अलग-अलग पहलुओं को खंगालते हुए संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
एएसपी मेहर पंवार ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात की पूरी साजिश कैसे तैयार की गई, आरोपियों ने घर की जानकारी कैसे जुटाई और चोरी की गई संपत्ति को कहां ले जाया गया।
फिलहाल पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चोरी किए गए आभूषण और नकदी की बरामदगी तथा वारदात में अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चोरी की गई संपत्ति की कुल कीमत, बरामदगी और मामले में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
यह मामला ऑनलाइन माध्यम से घरेलू कामगार रखने के दौरान पहचान और पृष्ठभूमि की जांच के महत्व को भी सामने लाता है। किसी अनजान व्यक्ति को घर में काम पर रखने से पहले उसकी पहचान, स्थायी पता, पूर्व नियोक्ता और पुलिस सत्यापन जैसी जानकारी की जांच करना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
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