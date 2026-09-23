हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में कंप्यूटर साइंस और आईपी की पढ़ाई, 11वीं कक्षा के विषय चयन में बदलाव

इससे कंप्यूटर शिक्षा के साथ विज्ञान विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। वाणिज्य संकाय में भी गणित को विषय संयोजन में शामिल किया गया है। इससे कॉमर्स के विद्यार्थियों को गणित आधारित आगे की पढ़ाई के लिए विषय चयन का विकल्प मिलेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार कुछ वोकेशनल ट्रेड के सीबीएसई में सीधे समान विषय उपलब्ध नहीं हैं। इसी वजह से प्लंबिंग और सिक्योरिटी ट्रेड को आगे जारी रखना मुश्किल माना गया है। इन ट्रेड से जुड़े वोकेशनल ट्रेनरों का भी युक्तीकरण किया जाएगा। दूसरी ओर बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेलीकॉम के समान विषयों के लिए सीबीएसई को प्रस्ताव भेजे गए हैं। सीबीएसई की अंतिम मंजूरी आने तक ये ट्रेड स्कूलों में जारी रहेंगे।