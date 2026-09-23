शिमला: गोमा बोले- प्रदेश के आयुष अस्पतालों तकनीशियन की कमी होगी दूर, प्रशिक्षित हो रहे युवा

हिमाचल में भी पद्धतियों को बढ़ाया जा रहा है ताकि दूसरे राज्यों के लोग हिमाचल में भी सुविधाओं का लाभ ले सके। प्रदेश में जल्द ही हिमोशधाम के माध्यम से दवाएं डिस्पेंसरी और मार्केट में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना काल के बाद लोगों ने आयुष को तेजी से अपनाया है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में आयुष क्षेत्र के लिए 379 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 60 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में 1,241 आयुष संस्थानों पंचकर्म, योग तथा विभिन्न विशिष्ट आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में आयुष ओपीडी में उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या वर्ष 2021-22 में लगभग 25.30 लाख से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 36.94 लाख हो गई है। इसी अवधि में आयुर्वेदिक अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी लगभग 3.56 लाख से बढ़कर 6.74 लाख हुई है।