देशविरोधी गतिविधियां मामला: पालमपुर में भी रहा है आठवीं पास हमजा, जांच एजेंसियों ने दूसरे दिन भी की पूछताछ

अदालत में गुरुवार को होगी पेशी

एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन समूहों से उसका संपर्क किस स्तर तक था और वह किन यूजरों के साथ सीधे संपर्क में था। हमजा करीब तीन साल से हमीरपुर में रह रहा था और यहां दर्जी का काम करता था। वह अपने परिवार के साथ प्रतापगली में किराये के मकान में रहता था। पुलिस अब उसके स्थानीय संपर्कों के साथ-साथ बाहरी राज्यों में सोशल मीडिया के जरिये बने संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को वीरवार को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसके सोशल मीडिया अकाउंट, संपर्कों और गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने बताया कि आरोपी को वीरवार को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।