बिलासपुर: बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में डूबी डेढ़ साल की बच्ची, चिकित्सकों ने जांच के बाद घोषित किया मृत

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी कस्बे में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गई थी। कुछ देर बाद परिजनों ने तलाश शुरू की तो वह पानी से भरी बाल्टी में अचेत अवस्था में मिली। परिजन उसे तुरंत भराड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार भराड़ी कस्बे में दर्जी का काम करने वाले जाहिद अंसारी निवासी गांव व डाकघर श्रीनगर, तहसील पीरपैंती, जिला भागलपुर, बिहार मंगलवार शाम परिवार के साथ कमरे में था। परिवार के सदस्य घरेलू कामकाज में व्यस्त थे। इसी दौरान करीब सात बजे उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी खेलते-खेलते बाथरूम की ओर चली गई। ।

विज्ञापन