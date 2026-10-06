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शिमला में दृष्टिहीन संघ का सचिवालय के बाहर धरना, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

Ankesh Dogra

Updated Tue, 06 Oct 2026 11:16 AM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 11:16 AM IST







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शिमला में दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का ध्यान लंबे समय से लंबित मांगों की ओर खींचते हुए जल्द समाधान की मांग की। संघ का कहना है कि उनकी मांगों पर समय रहते ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ... और पढ़ें

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