शिमला: सुनसान रास्तों पर महिलाओं को निशाना बनाकर आभूषण झपटने वाला गिरफ्तार

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शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में सुनसान रास्तों पर महिलाओं को निशाना बनाकर आभूषण झपटने के तीन मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के डोडा निवासी 26 वर्षीय जेल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले महिलाओं और घटनास्थल की रेकी करता था और फिर आंखों में मिर्च पाउडर डालकर आभूषण छीनकर फरार हो जाता था।

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