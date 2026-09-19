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शिमला: छत्तर सिंह ठाकुर बोले- 21 सितंबर को पेपर लीक मुद्दे पर होगा युकां का बड़ा सम्मेलन

Krishan Singh

Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 PM IST







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हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने शनिवार को सचिवालय में कहा कि 21 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब धर्मशाला आ रहे हैं। धर्मशाला में पेपर लीक के मुद्दे पर विशाल सम्मेलन होगा। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। ... और पढ़ें

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