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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Accident in Himachal: HRTC bus plunges off the road after sudden brake failure; driver safe watch video.

हिमाचल में हादसा: अचानक ब्रेक फेल होने से सड़क से नीचे गिरी एचआरटीसी बस, चालक सुरक्षित, देखें वीडियो

Sat, 19 Sep 2026 04:16 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, निरमंड(कुल्लू)।
अमर उजाला ब्यूरो, निरमंड(कुल्लू)। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 04:16 PM IST
सार

एचआरटीसी की  बस शनिवार को निरमंड क्षेत्र के थंथल में सड़क से नीचे जा गिरी। यह हादसा बस को साइड करते समय अचानक ब्रेक फेल होने के कारण हुआ।

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Accident in Himachal: HRTC bus plunges off the road after sudden brake failure; driver safe watch video.
अचानक ब्रेक फेल होने से सड़क से नीचे गिरी एचआरटीसी बस - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस शनिवार को निरमंड क्षेत्र के थंथल में सड़क से नीचे जा गिरी। यह हादसा बस को साइड करते समय अचानक ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। गनीमत रही कि इस घटना में बस चालक सुरक्षित बच गया और कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। बस पिछले दो दिनों से थंथल में खराब हालत में खड़ी थी। शनिवार को इसे सड़क से हटाकर किनारे करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और बस सड़क से नीचे उतर गई। इसी बीच हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। चालक को किसी तरह की चोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के समय बस के आसपास ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। इससे स्थिति गंभीर होने से बच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने चालक की सुरक्षा सुनिश्चित की।
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