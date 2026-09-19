एनएचएआई ने मौके पर उपकरण लगाए

फोरलेन टनल निर्माण से इलाके में कितनी कंपन पैदा हो रही है, इसे जांचने के लिए एनएचएआई ने मौके पर उपकरण लगा दिए हैं। इस क्षेत्र के भवनों की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रिहायशी इलाके के ठीक नीचे फोरलेन टनलों का निर्माण हो रहा है। लोगों का आरोप है कि इसके लिए रात के समय ब्लास्टिंग की जा रही है जिससे टनल के ऊपर बने रिहायशी इलाके को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोग पार्षद विनीत शर्मा की अगुवाई में महापौर सुरेंद्र चौहान से भी मिले। लोगों ने इलाके का निरीक्षण करने और टनल निर्माण बंद करने का मामला उठाया। इसके बाद लोग उपायुक्त अनुपम कश्यप से मिले। पार्षद विनीत शर्मा ने कहा कि भट्ठाकुफर से चलौंठी के लिए फोरलेन की दो टनल का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण अब इस रिहायशी इलाके के ठीक नीचे पहुंच गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रात के समय ब्लास्टिंग कर टनल के लिए खोदाई हो रही है। इसके चलते रिहायशी मकानों में दरारें आ गई हैं। लोगों ने उपायुक्त से मांग की कि टनल निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए, जब तक इस क्षेत्र को मजबूती देने और लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए काम नहीं हो जाता, तब तक काम बंद रखा जाए। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि शनिवार को एडीएम की अगुवाई में टीम मौके का जायजा लेगी।