राजस्थान निकाय चुनाव: उदयपुर के डिप्टी मेयर बने दिनेश भट्ट, कांग्रेस के लक्ष्मीनारायण को 32 वोटों से हराया

उदयपुर नगर निगम को नया डिप्टी मेयर मिल गया है। भाजपा के दिनेश भट्ट ने कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण मेघवाल को 32 वोटों से हराकर डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की। मंगलवार को नगर निगम के टाउनहॉल में डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान हुआ। मतदान के बाद मतगणना की गई और निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित किया।

कुल 80 पार्षदों वाले उदयपुर नगर निगम में भाजपा प्रत्याशी दिनेश भट्ट को 56 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के लक्ष्मीनारायण मेघवाल को 24 वोट मिले। इस तरह दिनेश भट्ट ने 32 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

डिप्टी मेयर चुनाव के लिए दोपहर ढाई बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले भाजपा पार्षदों ने मतदान किया। इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान पूरा होने के बाद मतगणना की गई और निर्वाचन अधिकारी ने दिनेश भट्ट को विजयी घोषित किया।

परिणाम घोषित होते ही टाउनहॉल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर दिनेश भट्ट को बधाई दी।



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डिप्टी मेयर निर्वाचित होने के बाद विधायक फूल सिंह मीणा ने दिनेश भट्ट को गले लगाकर बधाई दी। जीत के बाद दिनेश भट्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उदयपुर पर्यटन नगरी है और शहर के चहुंमुखी विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा। दिनेश भट्ट की जीत के साथ ही उदयपुर नगर निगम में मेयर के बाद डिप्टी मेयर पद पर भी भाजपा का कब्जा हो गया है। इससे पहले भाजपा के पारस सिंघवी मेयर पद पर निर्वाचित हुए थे।

नवनिर्वाचित महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि भाजपा उदयपुर में सातवीं बार बोर्ड बनाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दिनेश भट्ट के डिप्टी मेयर बनने को भी उत्साहवर्धक बताया। चुनाव परिणाम के बाद टाउनहॉल परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जश्न जारी रहा। वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए भारी जाप्ता तैनात किया गया था।