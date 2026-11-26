नागौर जिला परिषद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने जिला प्रमुख के बाद अब उप जिला प्रमुख पद पर भी जीत दर्ज की है। उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में RLP प्रत्याशी अंजू ने 24 मत हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उस्मान खान को 12 वोट मिले, जबकि एक मत नोटा के पक्ष में पड़ा।

चुनाव परिणाम सामने आते ही RLP खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अंजू की जीत के साथ ही नागौर जिला परिषद के दोनों प्रमुख पदों पर RLP का कब्जा हो गया है। इससे जिले की राजनीति में पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है।



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चुनाव में कुल 37 मत पड़े। इनमें RLP प्रत्याशी अंजू को 24, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी उस्मान खान को 12 मत मिले। एक मत नोटा के पक्ष में रहा। इस तरह अंजू ने उस्मान खान को 12 मतों के अंतर से शिकस्त दी।

इससे पहले जिला प्रमुख पद के चुनाव में भी RLP ने जीत दर्ज की थी। पार्टी के प्रत्याशी पांचाराम इंदावड़ जिला प्रमुख निर्वाचित हुए थे। खास बात यह रही कि जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सकीं। राजनीतिक समीकरणों के बीच RLP ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया था।

अब उप जिला प्रमुख पद पर अंजू की जीत के साथ ही जिला परिषद के दोनों महत्वपूर्ण पद RLP के खाते में आ गए हैं। चुनाव परिणाम को नागौर की राजनीति में पार्टी के बढ़ते प्रभाव और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।