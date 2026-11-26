राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से परेशान जनता ने भाजपा के कुशासन को नकार दिया है। डोटासरा ने दावा किया कि यदि भाजपा ने अगले दो साल में काम नहीं किया तो वह दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चूरू में पार्टी के खिलाफ हुई कथित गद्दारी पर कार्रवाई करने का ऐलान किया।

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया है। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे थे और सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। बिना लेन-देन के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। बेरोजगार, किसान और नौजवान परेशान थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे थे, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं था। मुख्यमंत्री भाषण देने में व्यस्त थे और मंत्री लूट-खसोट में लगे थे।

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उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब थी। प्रसूताओं की मौतें हो रही थीं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हंस रहे थे। भाजपा के सारे झूठ सामने आ गए हैं और जनता ने उसके कुशासन को नकार दिया है। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को भी नकार दिया है।डोटासरा ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्टी को समझ नहीं आई और अगले दो साल तक भी उसने काम नहीं किया तो वह दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी।

चूरू में पार्टी के खिलाफ वोटिंग का आरोप

चूरू में कांग्रेस के खिलाफ हुई कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर डोटासरा ने कहा कि गोविंद राम की बेटी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। वह पहले प्रधान भी रह चुकी हैं। गोविंद राम का बेटा भी प्रधान रहा है और उनकी पत्नी भी एक पद पर रह चुकी हैं। गोविंद राम मंत्री रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से आए व्यक्ति को पार्टी ने कम समय में काफी कुछ दिया, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को अपने कब्जे में रखा और पीसीसी के पर्यवेक्षक को भी उपलब्ध नहीं कराया। डोटासरा ने इसे पार्टी के खिलाफ वोटिंग करार दिया।

गद्दारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

डोटासरा ने कहा कि चूरू में हुई घटना की रिपोर्ट पार्टी पर्यवेक्षक और जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) से मांगी गई है। रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित लोग कई दिनों से बयानबाजी कर रहे थे और उनका ऐसा करने का मन पहले से बना हुआ था। चूरू में जो हुआ, वह गलत है। पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।