कोटा डेयरी आग: CCTV फुटेज में लेखराज की दर्दनाक मौत का मंजर, ऐसे लगी आग

राजस्थान के कोटा में एक डेयरी में लगी भीषण आग का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में लेखराज नामक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के दो दिन बाद जारी फुटेज में आग की भयावहता साफ दिख रही है।

फुटेज में देखा जा सकता है कि गैस जलाते समय अचानक आग की लपटें उठीं। देखते ही देखते पूरी डेयरी आग की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त लेखराज डेयरी के अंदर मौजूद था। उसने आग से बचने के लिए काफी संघर्ष किया। वह आग की लपटों के बीच खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में लेखराज हादसे के बाद चिल्लाते हुए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वह खुद को बचाने में कामयाब नहीं हो सका। जिंदा जलने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

घटना का स्थान और बचाव कार्य

यह घटना कोटा के भीमगंजमंडी थाना इलाके में श्रीराम मंदिर की गली की है। यहां स्थित एक डेयरी में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक डेयरी के अंदर मौजूद लेखराज गंभीर रूप से आग की चपेट में आ चुका था और उसकी मौत हो गई थी।

सीसीटीवी फुटेज से खुलासा

हादसे के दो दिन बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने घटना की भयावहता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। फुटेज में आग लगने के शुरुआती पलों से लेकर लेखराज के खुद को बचाने के संघर्ष तक के दृश्य सामने आए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे की भयावहता को लेकर लोगों में चर्चा है।