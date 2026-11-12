जयपुर में राष्ट्रीय वेटरन टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज: 13 से 15 नवंबर तक मैदान पर उतरेंगे अनुभवी खिलाड़ी

क्रिकेट खेलने का जुनून उम्र के साथ कम नहीं होता लेकिन नौकरी, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच कई खिलाड़ियों को एक समय बाद अपने पसंदीदा खेल से दूरी बनानी पड़ती है। इनमें ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो कभी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं। हालांकि मैदान से दूर होने के बावजूद उनके भीतर बल्ले और गेंद के साथ उतरने का उत्साह आज भी बरकरार है। ऐसे ही अनुभवी खिलाड़ियों को एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर अपना दमखम दिखाने का मौका मिलने जा रहा है।जयपुर में 13 से 15 नवंबर तक राष्ट्रीय वेटरन टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। विजन क्रिकेट इंडिया लीग (वीसीआईएल) की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 40, 50 और 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों से आईं पांच टीमें तीन दिनों तक टी-20 प्रारूप में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। टूर्नामेंट के मैच रणवीर सिंह क्रिकेट स्टेडियम और सोनी स्टेडियम में खेले जाएंगे।टूर्नामेंट को लेकर गुरुवार को लालकोठी स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों की जर्सी लॉन्च की गई। इसी के साथ विजन क्रिकेट इंडिया लीग की विधिवत शुरुआत की घोषणा हुई। कार्यक्रम में विभिन्न टीमों के कप्तान और आयोजन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों में भी लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट में उतरने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।वीसीआईएल के संस्थापक शरत शर्मा ने कहा कि क्रिकेट खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अक्सर देखा जाता है कि खिलाड़ी एक निश्चित उम्र के बाद खेलना बंद कर देते हैं, जबकि उनके भीतर खेलने की क्षमता और जुनून बरकरार रहता है। ऐसे खिलाड़ियों को दोबारा मैदान उपलब्ध कराने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से इस लीग की शुरुआत की गई है। सेंट्रल स्ट्राइकर्स की कप्तानी सुखदेव घुम्मन करेंगे, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया की कमान अच्युत मालाकार के हाथों में होगी। मुंबई मास्टर्स की कप्तानी मनोज ओझा को सौंपी गई है। बीएसीए केआरएस की अगुवाई श्रीनिवास यूबी करेंगे। वहीं गरुड़ा बेंगलुरु की टीम विश्वजीत नायक के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी।तीन दिवसीय प्रतियोगिता में टी-20 प्रारूप के मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें अनुभवी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के जरिए अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। अलग-अलग आयुवर्ग के खिलाड़ी अपने अनुभव और खेल कौशल के दम पर टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। आयोजकों का मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उन खिलाड़ियों को भी दोबारा खेल से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने किसी कारण से नियमित क्रिकेट छोड़ दिया था। साथ ही नई पीढ़ी को यह संदेश भी मिलेगा कि खेल के प्रति जुनून और सक्रिय रहने की इच्छा उम्र की मोहताज नहीं होती। जयपुर में होने वाला यह टूर्नामेंट अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए पुराने दिनों की यादें ताजा करने और एक बार फिर मैदान पर उतरने का मंच बनेगा।