राजस्थान में हाल ही में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हुई हल्की से मध्यम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को अभी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 नवंबर से प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसके चलते अगले दो से तीन दिनों में कई इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

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हालांकि, फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में नवंबर के तीसरे सप्ताह में सुबह और शाम के समय सर्दी का असर और बढ़ सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर थमा, अब बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, पिछले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। अब बारिश की गतिविधियां थम चुकी हैं और आसमान साफ रहने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है।

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जयपुर में साफ रहेगा मौसम, सुबह-रात में महसूस होगी ठंड

17 नवंबर को जयपुर और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलेगी, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। जयपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अजमेर संभाग में भी मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल यहां बारिश या खराब मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

बीकानेर और जोधपुर संभाग में कैसा रहेगा मौसम?

बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

वहीं, जोधपुर संभाग में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है।

कोटा और उदयपुर संभाग में भी मौसम रहेगा शुष्क

कोटा संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उदयपुर संभाग में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

भरतपुर संभाग में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

अगले सात दिन बारिश के आसार नहीं

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा 18, 19, 20 और 21 नवंबर को भी बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। इससे किसानों और आमजन को फिलहाल बारिश से राहत रहेगी। हालांकि, तापमान में गिरावट के चलते सुबह और रात के समय सर्दी का असर बढ़ सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इसके बाद जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में तापमान गिरा है। 17 नवंबर को प्रदेश के सभी सातों संभागों में मौसम साफ और मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। अगले दो से तीन दिनों में कई हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है।

दिसंबर और जनवरी में दिखेगा सर्दी का असली असर

राजस्थान में सर्दी का वास्तविक असर आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलता है। नवंबर के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। इसके बाद सक्रिय होने वाली उत्तरी हवाएं राजस्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं।

इस बार नवंबर के मध्य तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। कई इलाकों में सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक अधिक तापमान दर्ज होने के कारण दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है। हालांकि, आने वाले दिनों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान नीचे आने की संभावना है।

मौसम विभाग नवंबर के आखिरी सप्ताह में शीतकालीन पूर्वानुमान जारी कर सकता है। इसके बाद दिसंबर और जनवरी में सर्दी के रुख को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। फिलहाल राजस्थान में बारिश का दौर थमने के बाद सर्दी धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है।