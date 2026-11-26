ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों से रकम ऐंठने वाले साइबर ठगों के नेटवर्क के खिलाफ दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 61 लाख 40 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में महाराष्ट्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वैभव रामचंद्र सुतार (31) निवासी सतारा, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। वह वर्तमान में सांगली क्षेत्र में रह रहा था।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच दिया गया था। विदेशी मुद्रा कारोबार और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर उसका भरोसा जीतकर अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए लाखों रुपये जमा करवाए गए। शुरुआत में छोटे-छोटे मुनाफे दिखाकर पीड़ित को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद उससे धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश करवाई गई।

जब पीड़ित ने अपनी रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो ठगों ने अलग-अलग बहाने बनाकर उससे और पैसे मांगे। इस तरह कुल 61 लाख 40 हजार रुपये की ठगी की गई। बाद में पीड़ित को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की जांच के दौरान साइबर पुलिस ने डिजिटल लेनदेन और तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की। बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, व्हाट्सएप-टेलीग्राम चैट और ट्रांजेक्शन की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच में वैभव रामचंद्र सुतार की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस टीम ने महाराष्ट्र में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया।



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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर फर्जी फर्म और बैंक खाते का इस्तेमाल किया था। ठगी की रकम पहले उसके खाते में जमा होती थी और इसके बाद उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस काम के बदले आरोपी को कमीशन मिलता था। पुलिस को आशंका है कि इस साइबर ठगी नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हैं, जो अलग-अलग राज्यों में बैठकर लोगों को निशाना बना रहे हैं।

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा के मार्गदर्शन में साइबर अपराध शाखा की टीम ने की। तकनीकी जानकारी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर पुलिस टीम महाराष्ट्र पहुंची और उसे गिरफ्तार कर दौसा लेकर आई।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में ठगी से जुड़े अन्य लोगों, बैंक खातों और लेनदेन की कड़ियों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और ठगी की कुल रकम कितनी है। आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

दौसा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग या दोगुना मुनाफा देने के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों से सावधान रहें। निवेश करने से पहले संबंधित कंपनी और व्यक्ति की पूरी जानकारी जुटाएं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं।