राजस्थान के कोटा जिले के गिरधरपुरा गांव में दूषित पानी पीने से पीलिया फैलने की आशंका ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। गांव में करीब 70 लोगों में पीलिया के लक्षण सामने आए हैं। इनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। लगातार मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने गांव में एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

शुरुआती जांच में बोरिंग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की सरकारी नल लाइन से घरों तक पहुंच रहे पानी के दूषित होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, पानी के दूषित होने की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की सेहत को लेकर है।

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डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम मीणा ने संक्रमण की चपेट में आए 19 बच्चों की पुष्टि की है। करीब 10 दिन पहले इन बच्चों को उपचार के लिए जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चों में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पूरे गांव में बीमारी को लेकर भय का माहौल है।

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हालात को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीमों ने गांव में घर-घर पहुंचकर लोगों को क्लोरीन की गोलियां वितरित की हैं। साथ ही ग्रामीणों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने क्लोरीन टैबलेट के इस्तेमाल का तरीका भी बताया है। ग्रामीणों को निर्देश दिए गए हैं कि 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन टैबलेट डालें और करीब दो घंटे बाद उस पानी का इस्तेमाल करें।

हालांकि, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी नल लाइन से घरों तक दूषित पानी कैसे पहुंचा? क्या पाइपलाइन में लीकेज है या बोरिंग के पानी में ही संक्रमण मौजूद है? बीमारी फैलने के बाद इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी हो गया है। फिलहाल गिरधरपुरा के ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।