अलवर में भाजपा को समर्थन देने पर बवाल: निर्दलीय प्रत्याशी अनीता के समर्थकों पर हमला, दो गंभीर घायल

अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के बेलाका गांव में नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 40 से निर्दलीय प्रत्याशी अनीता के भाजपा को समर्थन देने के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि अनीता के समर्थकों की ओर से भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए उन्हें भाजपा के समर्थन में कर दिया गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। घटना में बेलाका निवासी अब्बास और याकूब गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घायल याकूब ने बताया कि वार्ड 40 से निर्दलीय प्रत्याशी अनीता चुनाव जीतने के बाद बोर्ड बनाने के लिए भाजपा के समर्थन में चली गई थीं। इसके बाद गांव के ही अब्दुल रज्जाक और उसके परिवार के लोगों ने इसका विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला किया हमले में अब्बास के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि याकूब को भी डंडों और सरियों से चोटें आई हैं। दोनों घायलों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में चुनावी रंजिश को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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