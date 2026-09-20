अजमेर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत: माता-पिता और बेटी ने की सामूहिक आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

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घटना की सूचना मिलने के बाद आदर्श नगर थाना सीआई ओमप्रकाश मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। एक ही परिवार के तीन लोगों की आत्महत्या से आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया।प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना के समय अशोक शर्मा का बेटा गौरव भी कमरे में मौजूद था। गौरव जयपुर में रहता है और करीब दो दिन पहले ही अजमेर आया था। परिवार की बहू फिलहाल पीहर गई हुई थी। अशोक शर्मा फर्नीचर का काम करते थे। घटना के पीछे क्या वजह रही और किन परिस्थितियों में परिवार के तीन सदस्यों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया, इसका अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अब परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। घटनास्थल से क्या-क्या मिला और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।ये भी पढ़ें-एक ही परिवार के माता-पिता और बेटी की मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इलाके में भी घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है।