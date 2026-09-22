राजस्थान: कोटा में पंचायतीराज चुनाव की तैयारी तेज, कलेक्ट्रेट में कल निकलेगी आरक्षण की लॉटरी

पंचायतीराज चुनाव के तहत सीटों का आरक्षण तय करने के लिए बुधवार को कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली जाएगी। इसके जरिये जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधानों का आरक्षण तय होगा। जिले की सभी छह पंचायत समितियों में चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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कोटा जिले की छह पंचायत समितियों में से तीन प्रधान पद अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए हैं, जिनमें दो पद अनारक्षित महिला और एक पद अनारक्षित ओपन श्रेणी के लिए तय है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए एक प्रधान पद एससी ओपन श्रेणी में रहेगा। अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए एक प्रधान पद एसटी ओपन के तहत रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को एक प्रधान पद ओबीसी ओपन श्रेणी में मिला है। एससी, एसटी और ओबीसी तीनों वर्गों में महिला श्रेणी के लिए प्रधान का कोई पद आरक्षित नहीं है।जिला परिषद के 25 वार्डों में आरक्षण तय किया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 13 वार्ड हैं, जिनमें सात वार्ड अनारक्षित ओपन और छह वार्ड अनारक्षित महिला के लिए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग को छह वार्ड मिले हैं, जिनमें तीन एससी ओपन और तीन एससी महिला के लिए तय हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के चार वार्ड हैं, जिनमें दो एसटी ओपन और दो एसटी महिला के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो वार्ड हैं, जिनमें एक ओबीसी ओपन और एक ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है।लाडपुरा पंचायत समिति के 17 वार्डों में एससी ओपन के लिए दो, एससी महिला के लिए एक, एसटी ओपन के लिए दो और एसटी महिला के लिए एक वार्ड तय है। ओबीसी ओपन और ओबीसी महिला के लिए एक-एक वार्ड आरक्षित है। अनारक्षित ओपन के लिए चार और अनारक्षित महिला के लिए पांच वार्ड हैं। सुल्तानपुर पंचायत समिति के 21 वार्डों में एससी ओपन के लिए तीन, एससी महिला के लिए दो, एसटी ओपन के लिए दो और एसटी महिला के लिए दो वार्ड तय हैं।ओबीसी ओपन के लिए एक वार्ड है, जबकि ओबीसी महिला में कोई सीट नहीं है। अनारक्षित ओपन के लिए पांच और अनारक्षित महिला के लिए छह वार्ड रखे गए हैं। इटावा पंचायत समिति के 23 वार्डों में एससी ओपन के लिए तीन, एससी महिला के लिए तीन, एसटी ओपन के लिए दो और एसटी महिला के लिए दो वार्ड आरक्षित हैं। ओबीसी ओपन के लिए एक वार्ड है, जबकि ओबीसी महिला में शून्य सीट है। अनारक्षित ओपन के लिए छह और अनारक्षित महिला के लिए छह वार्ड आवंटित हैं।चेचट पंचायत समिति के 17 वार्डों में एससी ओपन के लिए दो, एससी महिला के लिए दो, एसटी ओपन के लिए एक और एसटी महिला के लिए एक वार्ड है। ओबीसी ओपन के लिए एक और ओबीसी महिला के लिए एक वार्ड तय है। अनारक्षित ओपन के लिए पांच और अनारक्षित महिला के लिए चार वार्ड हैं। खैराबाद पंचायत समिति के 17 वार्डों में एससी ओपन के लिए तीन, एससी महिला के लिए तीन, एसटी ओपन के लिए एक और एसटी महिला के लिए शून्य सीट है। ओबीसी ओपन के लिए एक और ओबीसी महिला के लिए शून्य सीट रखी गई है। अनारक्षित ओपन के लिए चार और अनारक्षित महिला के लिए पांच वार्ड हैं। सांगोद पंचायत समिति के 23 वार्डों में एससी ओपन के लिए तीन, एससी महिला के लिए दो, एसटी ओपन के लिए एक और एसटी महिला के लिए एक वार्ड है। ओबीसी ओपन के लिए दो और ओबीसी महिला के लिए दो वार्ड तय हैं। अनारक्षित ओपन के लिए छह और अनारक्षित महिला के लिए छह वार्ड हैं।