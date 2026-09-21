तिजारा सभापति चुनाव में रोचक हुआ मुकाबला: पार्षद को हरियाणा में पुलिस ने लिया हिरासत में, रात 10 बजे तक वोटिंग

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यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में लिया गया है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यदि मतदान इससे पहले पूरा हो जाता है तो मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं, यदि मतदान रात 10 बजे तक चलता है तो मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी।जानकारी के अनुसार, तिजारा सभापति चुनाव से पहले संबंधित पार्षद देर रात पंचकूला से राजस्थान लौट रहे थे। इसी दौरान हरियाणा में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके चलते वे दोपहर दो बजे तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सके। पार्षद के मतदान में शामिल नहीं होने से सभापति चुनाव का मुकाबला और भी रोचक हो गया है। अब मतदान का समय बढ़ाए जाने के बाद चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं।ये भी पढ़ें-निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान यदि निर्धारित समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी। वहीं, रात 10 बजे तक मतदान जारी रहने की स्थिति में मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में मतदान का समय बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है।