तिजारा सभापति चुनाव में रोचक हुआ मुकाबला: पार्षद को हरियाणा में पुलिस ने लिया हिरासत में, रात 10 बजे तक वोटिंग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खैरथल-तिजारा Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Mon, 21 Sep 2026 09:01 PM IST
सार
तिजारा में सभापति चुनाव का मुकाबला पार्षद के मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाने के कारण और रोचक हो गया है। पंचकूला से लौटते समय हरियाणा में हिरासत में लिए गए पार्षद के दोपहर दो बजे तक नहीं पहुंचने पर मतदान का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया है।
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विस्तार
खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा में सभापति चुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। देर रात पंचकूला से राजस्थान लौटते समय हरियाणा में पुलिस ने एक पार्षद को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोपहर दो बजे तक मतदान केंद्र पर उनके नहीं पहुंचने के कारण मतदान का समय बढ़ा दिया गया है। पहले मतदान के लिए शाम आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन पार्षद के मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने अब रात 10 बजे तक मतदान कराने का आदेश दिया है।
यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में लिया गया है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यदि मतदान इससे पहले पूरा हो जाता है तो मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं, यदि मतदान रात 10 बजे तक चलता है तो मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी।
पंचकूला से लौटते समय हरियाणा में हिरासत
जानकारी के अनुसार, तिजारा सभापति चुनाव से पहले संबंधित पार्षद देर रात पंचकूला से राजस्थान लौट रहे थे। इसी दौरान हरियाणा में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके चलते वे दोपहर दो बजे तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सके। पार्षद के मतदान में शामिल नहीं होने से सभापति चुनाव का मुकाबला और भी रोचक हो गया है। अब मतदान का समय बढ़ाए जाने के बाद चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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मतदान पूरा होने के बाद होगी मतगणना
निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान यदि निर्धारित समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी। वहीं, रात 10 बजे तक मतदान जारी रहने की स्थिति में मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में मतदान का समय बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है।
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यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में लिया गया है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यदि मतदान इससे पहले पूरा हो जाता है तो मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं, यदि मतदान रात 10 बजे तक चलता है तो मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी।
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पंचकूला से लौटते समय हरियाणा में हिरासत
जानकारी के अनुसार, तिजारा सभापति चुनाव से पहले संबंधित पार्षद देर रात पंचकूला से राजस्थान लौट रहे थे। इसी दौरान हरियाणा में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके चलते वे दोपहर दो बजे तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सके। पार्षद के मतदान में शामिल नहीं होने से सभापति चुनाव का मुकाबला और भी रोचक हो गया है। अब मतदान का समय बढ़ाए जाने के बाद चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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मतदान पूरा होने के बाद होगी मतगणना
निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान यदि निर्धारित समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी। वहीं, रात 10 बजे तक मतदान जारी रहने की स्थिति में मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की अनुपालना में मतदान का समय बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है।