अलवर की चार नगर पालिकाओं में अलग-अलग तस्वीर: दो पर कांग्रेस, एक में भाजपा निर्विरोध; यहां निर्दलीय जीती

अलवर जिले की चार नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजों में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण देखने को मिले। थानागाजी और बड़ौदामेव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि खेड़ली में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं, लक्ष्मणगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

थानागाजी में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय की जीत

थानागाजी नगर पालिका में वार्ड 16 की निर्दलीय पार्षद पंकज सैनी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। पंकज सैनी को 16 वोट मिले, जबकि भाजपा की वार्ड 13 की पार्षद पूजा शर्मा को नौ वोट प्राप्त हुए। पंकज सैनी ने सात वोट के अंतर से जीत दर्ज की। निर्वाचन अधिकारी अरविंद कविया ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा।

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बड़ौदामेव में कांग्रेस की शबनम रवि खान जीतीं

बड़ौदामेव नगर पालिका में अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में जाने के बाद उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी शबनम रवि खान को 14 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी इदरिश को 11 वोट प्राप्त हुए। शबनम रवि खान ने तीन वोट के अंतर से जीत दर्ज की।

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खेड़ली में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध

खेड़ली नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध रहा। वार्ड 24 के भाजपा पार्षद ओमप्रकाश शर्मा 'लालपुरिया' के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने निर्धारित समय सीमा में नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया। इससे पहले अध्यक्ष पद पर भी भाजपा के पवन कुमार जैन निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

लक्ष्मणगढ़ में निर्दलीय शकुंतला देवी की जीत

लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद के लिए कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। यहां निर्दलीय प्रत्याशी शकुंतला देवी ने दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भूपेंद्र राघव को हराकर जीत दर्ज की। इससे पहले पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की मीना गुप्ता निर्वाचित हुई थीं।