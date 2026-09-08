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पटियाला: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हरजीत सिंह ग्रेवाल ने राजेंद्र अस्पताल में मोहन जीत सिंह से की मुलाकात

शाहिल शर्मा

Updated Tue, 08 Sep 2026 06:46 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 06:46 PM IST







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पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में उपचाराधीन मोहन जीत सिंह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हरजीत सिंह ग्रेवाल ने मुलाकात की।इस दौरान चेयरमैन हरजीत सिंह ग्रेवाल ने मोहन जीत सिंह की सेहत का हालचाल लिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ... और पढ़ें

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