{"_id":"6afa8bae889ab9cc28076a48","slug":"video-the-chhath-festival-concluded-at-the-panchmukhi-temple-in-nayagaon-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"नयागांव के पंचमुखी मंदिर में छठ पर्व का हुआ समापन, व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नयागांव के पंचमुखी मंदिर में छठ पर्व का हुआ समापन, व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य

शाहिल शर्मा

Updated Mon, 16 Nov 2026 10:20 AM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 10:20 AM IST







Link Copied



पंचमुखी शिव मंदिर नयागांव में छठ पर्व का सोमवार सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर समापन हो गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। मंदिर के प्रधान राजकुमार फौजी ने बताया श्रद्धालुओं और व्रतियों के लिए विशेष रूप से कृत्रिम घाट तैयार किया गया था। ... और पढ़ें

विज्ञापन