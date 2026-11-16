Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   A wave of change in Punjab is in favor of the Congress: Hulka, Manakpur

पंजाब में बदलाव की लहर कांग्रेस के पक्ष में : हुलका, माणकपुर

Mon, 16 Nov 2026 02:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
A wave of change in Punjab is in favor of the Congress: Hulka, Manakpur
कांग्रेस नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा
विज्ञापन

लांडरां/बनूड़। पंजाब के पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खजान सिंह हुलका और नंबरदार प्रेम कुमार माणकपुर ने दावा किया कि प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की लहर कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सफल होगी। दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है और पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता गांवों और शहरों में लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं।

हुलका और माणकपुर ने कहा कि आगामी चुनाव में पंजाब का विकास, युवाओं का भविष्य, किसानों की समस्याएं और व्यापारियों के मुद्दे अहम रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने में जुटे हैं
विज्ञापन


**फोटो :**
लांडरां / बनूड़।कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फाइल फोटो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed