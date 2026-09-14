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लालड़ू में भाकियू लक्खोवाल ने बिजली कटौती के विरोध में एक्सईएन दफ्तर में किया विरोध
डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे लंबे कटों और बिजली के भेजे जा रहे भारी-भरकम बिलों से परेशान भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ब्लॉक डेराबस्सी ने आज एक्सियन दफ्तर का घेराव किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अमलाला ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और भाकियू लखोवाल के अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल के निर्देशों पर यह धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाया गया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा पहले कई बार किए गए वादों के विपरीत, लंबे बिजली कट बेरोकटोक जारी हैं, जिससे किसानों की सब्जी की फसलें, पशुओं के लिए हरा चारा और पकने के लिए तैयार धान की फसल को नुकसान हो रहा है और धान की पैदावार भी कम होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली विभाग लोगों को भारी-भरकम बिजली बिल भेज रहा है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। ये बिल दायरे से बहुत दूर हैं जबकि बिजली विभाग इन बिलों को छोटी किश्तों में भी ले सकता है। आज का विरोध प्रदर्शन सरकार की आंखें खोलने के लिए किया गया है ताकि सरकार को जमींदारों को हुए नुकसान के साथ-साथ विभाग द्वारा लोगों को भेजे गए बिलों के बारे में पता चल सके। आज के विरोध प्रदर्शन में अमलाला के अलावा कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह बोहडा, रणजीत सिंह राणा, नानू सिंह जनेतपुर, जसविंदर सिंह अमलाला, अमरजीत सिंह जस्तना, चरणजीत सिंह , बलबीर सिंह, कुलबीर सिंह जनेतपुर और अन्य किसान मौजूद थे।
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