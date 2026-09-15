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Mohali News: बिजली कटौती और भारी बिलों के विरोध में एक्सईएन कार्यालय का भाकियू लखोवाल ने किया घेराव

Tue, 15 Sep 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:14 AM IST
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BKU Lakhowal gheraoed the XEN's office in protest against power outages and exorbitant bills
लालडू। डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ब्लॉक डेराबस्सी ने बिजली विभाग के एक्सईएन दफ्तर का घेराव किया। यह विरोध लंबे बिजली कटों और भारी बिजली बिलों के कारण किया गया। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अमलाला ने बताया कि यह धरना संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के वादों के विपरीत लंबे कट जारी हैं। इससे किसानों की सब्जी, हरा चारा और धान की फसल को नुकसान हो रहा है। धान की पैदावार भी कम होने की आशंका है। अमलाला ने यह भी कहा कि विभाग लोगों को भारी बिल भेज रहा है। ये बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। विभाग इन बिलों को छोटी किस्तों में भी नहीं ले रहा है। किसानों ने सरकार से जमींदारों को हुए नुकसान पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने विभाग द्वारा भेजे गए बिलों की समस्या को भी उजागर किया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार को इन मुद्दों से अवगत कराना था। प्रदर्शन में अमलाला के साथ कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह बोहडा, रणजीत सिंह राणा, नानू सिंह जनेतपुर, जसविंदर सिंह अमलाला, अमरजीत सिंह जस्तना, चरणजीत सिंह, बलबीर सिंह और कुलबीर सिंह जनेतपुर सहित कई किसान मौजूद थे।
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