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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Halwara turns into a cantonment ahead of Amit Shah’s visit; road access points closed

अमित शाह के दौरे से पहले हलवारा छावनी में तब्दील, सड़क के कट बंद

Tue, 20 Oct 2026 01:27 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:27 PM IST
Halwara turns into a cantonment ahead of Amit Shah’s visit; road access points closed
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे को लेकर लुधियाना जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हलवारा वायु सेना केंद्र से लेकर सुधार बाजार और लुधियाना तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सड़क मार्ग के विभिन्न कटों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही नियंत्रित की जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती, वाहनों की जांच और यातायात प्रबंधन के बीच आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, सुधार बाजार में आयोजित होने वाले दशहरा समारोह के आयोजकों को आशंका है कि कड़े सुरक्षा इंतजाम और रास्तों पर पाबंदियों के कारण मेले में पहुंचने वाले लोगों की संख्या प्रभावित हो सकती है। अमित शाह के हलवारा वायु सेना केंद्र पहुंचने से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग पर हलवारा गांव, वायु सेना केंद्र और सुधार बाजार से आगे तक सड़क के विभिन्न कटों पर बैरिकेड लगाकर उन्हें बंद किया जा रहा है। यातायात को मुख्य मार्ग पर सीधे चलाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि बंद किए गए कटों से वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। सुधार थाना क्षेत्र में बाहर से पुलिस बल पहुंच रहा है। पुलिस की बसें सुधार बाजार की अनाज मंडी में पहुंच रही हैं और अन्य वाहनों की आवाजाही भी जारी है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है तथा वाहनों की जांच की जा रही है। दौरे के कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह हलवारा पहुंचने के बाद लुधियाना के लिए रवाना होंगे और दरेसी मैदान में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल होंगे। समारोह के बाद उनके हलवारा लौटकर विशेष विमान से दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम बताया गया है। सुधार थाना क्षेत्र के समीप अनाज मंडी के एक ओर खाली खेतों में दशहरा कमेटी की ओर से बड़े स्तर पर समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पंजाबी गायक हैप्पी रायकोटी समेत कई चर्चित कलाकारों के पहुंचने की तैयारी है। आयोजकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल होंगे। हालांकि, अमित शाह के दौरे के चलते इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और वाहनों की विशेष जांच को लेकर आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें आशंका है कि यदि रास्तों पर सख्ती के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ा या आवागमन में अधिक समय लगा, तो समारोह में अपेक्षित भीड़ नहीं पहुंच पाएगी। आयोजकों के सामने चुनौती यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों की आवाजाही भी सुचारु बनी रहे और दशहरा समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं तथा दर्शकों को अनावश्यक परेशानी न हो। फिलहाल, समारोह में आने वाले लोगों के लिए रास्तों और पार्किंग की स्पष्ट जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी।
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