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मानहानि मामले में मिली एक साल की सजा को चुनाैती देंगे पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस

Nivedita

Updated Tue, 20 Oct 2026 01:54 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 01:54 PM IST







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लुधियाना में कांग्रेस नेता और आत्म नगर के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस मानहानि के एक मामले में मिली एक साल की जेल की सजा को चुनौती देंगे। उन्होंने पत्रकारवार्ता में ये जानकारी दी। ... और पढ़ें

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