लुधियाना में गुरुद्वारे पर फायरिंग

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जगराओं पंजाब के लुधियाना ग्रामीण क्षेत्र में गुरुद्वारा साहिबानों को निशाना बनाकर फायरिंग करने की घटनाओं ने संगत की चिंता बढ़ा दी है। रायकोट के गांव राजोआणा कलां स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातशाही दसवीं मंजी साहिब में बुधवार तड़के करीब 3:18 बजे दो नकाबपोश व्यक्तियों ने मुख्य सेवादार बाबा बलदेव सिंह के रिहायशी कमरे पर गोली चला दी। गोली एल्युमीनियम और लकड़ी के गेट को भेदती हुई कमरे की दीवार में जा लगी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

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