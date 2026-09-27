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लुधियाना में युद्ध नशेयां विरुद्ध के प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने दी जश्न-ए-इंकलाब कार्यक्रम की जानकारी

Nivedita

Updated Sun, 27 Sep 2026 04:12 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 04:12 PM IST

लुधियाना स्थित पीएयू के फुटबॉल मैदान में पंजाब के मीडिया निदेशक और युद्ध नशेयां विरुद्ध के प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने जश्न-ए-इंकलाब कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। ... और पढ़ें

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