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Baltej Singh Pannu, in-charge of the 'War Against Drugs' campaign in Ludhiana, provided details about the 'Jashn-e-Inquilab' event.
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लुधियाना में युद्ध नशेयां विरुद्ध के प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने दी जश्न-ए-इंकलाब कार्यक्रम की जानकारी
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