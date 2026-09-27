‘हद में रहो, वरना किलो का डिब्बा तैयार है’: रवनीत बिट्टू को पाक नंबर से धमकी-'टीम किसी भी दिन आ सकती है’

खुद को मलिक एलेक्स बताने वाले ने साफ लहजे में कहा कि उन्होंने बिट्टू के लिए ''किलो का डिब्बा'' यानी जानलेवा सरप्राइज तैयार कर रखा है, जिसे अंजाम देने के लिए उनकी टीम किसी भी दिन आ सकती है। मैसेज में न केवल बिट्टू बल्कि उनके साथ रहने वाले करीबियों और सुरक्षाकर्मियों को भी निशाना बनाने की खुलेआम बात कही गई है।

गालियां और चेतावनी दी पाकिस्तान के कोड वाले नंबर से भेजे गए इस संदेश की शुरुआत सलाम और सत श्री अकाल से की गई, जिसके तुरंत बाद धमकी देने वाले ने तीखे लहजे में गालियां और चेतावनियां देनी शुरु कर दी। उसने दावा किया कि वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पुलिस बल को भारी नुकसान पहुंचाते हुए पूरे देश को तबाह करने की साजिश रच रहा है।



वॉयस मैसेज में हिंदुस्तान और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देश में दो जगहों पर पहले ही विस्फोटक लगाने और जल्द ही बड़े सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाकर बम धमाके करने का दावा किया गया है। मैसेज के अंत में खुद को लश्कर-ए-झांगवी के पूर्व सरगना मलिक इशाक से जुड़ा बताते हुए पाकिस्तान और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं।



इस बेहद संवेदनशील और गंभीर घटनाक्रम के सामने आते ही रवनीत बिट्टू के पक्ष से तुरंत पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह धमकी वास्तव में पाकिस्तान से भेजी गई है या फिर किसी वर्चुअल नंबर के जरिए दहशत फैलाने की नापाक साजिश है।