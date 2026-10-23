27 अक्टूबर से जालंधर में गूंजेगा हॉकी का शोर, सीएम मान करेंगे उद्घाटन

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जालंधर के बर्लटन पार्क स्थित सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में 27 अक्टूबर से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से तैयार किया गया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जापान की टीम जालंधर पहुंच गई है। टीम का ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। हॉकी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह पंवार ने कहा कि यह आयोजन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है।

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