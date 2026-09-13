{"_id":"6aa6781872e79b5d6809d9ac","slug":"video-suspicious-death-of-a-young-boy-in-jalandhar-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में युवक की संदिग्ध मौत, नशे के ओवरोड से मौत की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर वेस्ट के बस्ती शेख इलाके में पानी वाली टंकी के पास रविवार को 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी में युवक की मौत नशे की ओवरडोज से होने की आशंका जताई जा रही है। शव के पास कथित तौर पर नशे के इंजेक्शन मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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