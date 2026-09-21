पठानकोट की यूबीडीसी नहर में बाइक समेत गिरा युवक, लोगों ने कड़ी मशक्कत से बचाया

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पठानकोट की यूबीडीसी नहर सरना में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पैदल चलने वाले रास्ते से बाइक लेकर जा रहा एक युवक अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण बाइक समेत नहर में जा गिरा। युवक को नहर में गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक पैदल आवाजाही के लिए बने रास्ते से बाइक लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक समेत नहर में जा गिरा। युवक को पानी में डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देरी किए उसे बचाने का प्रयास शुरू किया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नहर से बाहर निकाल लिया। समय रहते स्थानीय लोगों द्वारा किए गए बचाव कार्य के चलते युवक की जान बच गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

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