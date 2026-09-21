फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Former Punjab CM and Congress MP Charanjit Channi expressed serious concern over current situation in Punjab

चरणजीत चन्नी ने मांगा मान का इस्तीफा: दमनकारी नीतियों से राज का आरोप, भाजपा की नशा मुक्त यात्रा पर क्या बोले

Mon, 21 Sep 2026 12:00 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोरिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोरिंडा Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने केंद्र सरकार से नशे की तस्करी रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की।  

विज्ञापन
Former Punjab CM and Congress MP Charanjit Channi expressed serious concern over current situation in Punjab
पत्रकारों से बात करते चरणजीत चन्नी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने पंजाब के मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर दमनकारी नीतियों से राज्य पर शासन करने का आरोप लगाया।

विज्ञापन


चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब पर दमन के जरिये राज करना चाहती है। उन्होंने इस तरीके को मुगलों द्वारा भी असफल बताया। राज्य में लोगों को डराने और दबाने की कोशिशें हो रही हैं। नशे के मुद्दे पर चन्नी ने केंद्र और पंजाब, दोनों सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। इससे राज्य में नशे की समस्या और बढ़ गई है।
विज्ञापन




नशे पर केंद्र से जवाबदेही की मांग
भाजपा के नशा-विरोधी मार्च को चन्नी ने जागरूकता बढ़ाने वाला बताया। हालांकि, उन्होंने केंद्र सरकार से नशे की तस्करी रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की। चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब दौरे के दौरान सीमा पार से नशे के आगमन पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


राजनीतिक बयानबाजी और अन्य आरोप
चरणजीत सिंह चन्नी ने रवनीत बिट्टू पर अंडे फेंकने की घटना पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर काफी गिर गया है। चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और रवनीत बिट्टू की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों में से कोई भी कभी कॉलेज नहीं गया। चन्नी के अनुसार, भगवंत मान कॉलेज सिर्फ कॉमेडी करने जाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे।


इसके अतिरिक्त, चन्नी ने शिरोमणि समिति के सदस्य अमरजीत सिंह चावला से जुड़े मामले पर भी बात की। उन्होंने पंजाब सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। चन्नी ने आरोप लगाया कि चावला श्री आनंदपुर साहिब और रोपड़ में आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे थे। इसी कारण पार्टी ने पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज करने में देरी की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने चावला को विदेश जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed