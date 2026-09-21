चरणजीत चन्नी ने मांगा मान का इस्तीफा: दमनकारी नीतियों से राज का आरोप, भाजपा की नशा मुक्त यात्रा पर क्या बोले

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने पंजाब के मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर दमनकारी नीतियों से राज्य पर शासन करने का आरोप लगाया।

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चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब पर दमन के जरिये राज करना चाहती है। उन्होंने इस तरीके को मुगलों द्वारा भी असफल बताया। राज्य में लोगों को डराने और दबाने की कोशिशें हो रही हैं। नशे के मुद्दे पर चन्नी ने केंद्र और पंजाब, दोनों सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। इससे राज्य में नशे की समस्या और बढ़ गई है।भाजपा के नशा-विरोधी मार्च को चन्नी ने जागरूकता बढ़ाने वाला बताया। हालांकि, उन्होंने केंद्र सरकार से नशे की तस्करी रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की। चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब दौरे के दौरान सीमा पार से नशे के आगमन पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।चरणजीत सिंह चन्नी ने रवनीत बिट्टू पर अंडे फेंकने की घटना पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर काफी गिर गया है। चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और रवनीत बिट्टू की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों में से कोई भी कभी कॉलेज नहीं गया। चन्नी के अनुसार, भगवंत मान कॉलेज सिर्फ कॉमेडी करने जाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे।इसके अतिरिक्त, चन्नी ने शिरोमणि समिति के सदस्य अमरजीत सिंह चावला से जुड़े मामले पर भी बात की। उन्होंने पंजाब सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। चन्नी ने आरोप लगाया कि चावला श्री आनंदपुर साहिब और रोपड़ में आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे थे। इसी कारण पार्टी ने पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज करने में देरी की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने चावला को विदेश जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया।