{"_id":"6ac20c7a09fdc4ae140745b1","slug":"video-youth-dies-after-drug-injection-in-guru-har-sahai-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर: गुरुहरसहाय में नशे का इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुहरसहाय फिरोजपुर में नशे का इंजेक्शन लगाने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम सेठी पुत्र नरेश सेठी, निवासी कुटी मोड़, गुरुहरसहाय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने रेलवे पार्क में नशे का इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया। उधर, पीड़ित पिता ने कहा कि क्षेत्र में नशा सरेआम बिकता है। पुलिस आरोपियों को पकड़ती नहीं है।

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