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गृहमंत्री के दाैरे से पहले मानसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Nivedita

Updated Tue, 20 Oct 2026 02:01 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 02:01 PM IST







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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मानसा दाैरे से पहले पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माैके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी और डिप्टी कमीशनर नवजोत कौर माैके पर मौजूद हैं। ... और पढ़ें

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