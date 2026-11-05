{"_id":"6aec3cda46c45d4c0d0d966d","slug":"video-shiromani-akali-dal-raises-questions-about-the-transparency-of-the-recruitment-process-following-the-pcs-mains-results-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीसीएस मेन्स के नतीजों पर शिरोमणि अकाली दल ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीसीएस मेन्स के नतीजों पर शिरोमणि अकाली दल ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठाए सवाल
पंजाब पीसीएस मेन्स 2026 के परिणामों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने भगवंत मान सरकार को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चार अलग-अलग परीक्षा केंद्रों के एक-एक कमरे से 10-11 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इसके अलावा लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के चयन और गैरहाजिर उम्मीदवारों के रोल नंबर परिणाम में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। कलेर ने कहा कि 331 पदों के लिए तीन गुना उम्मीदवार बुलाने के नियम के बावजूद केवल 751 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।